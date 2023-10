Processo appello Mollicone, pg chiede ascoltare 44 testimoni

Il procuratore generale di Roma ha chiesto la rinnovazione dibattimentale, nell'ambito del processo di appello per la morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, centro del Frusinate, trovata priva di vita nel giugno del 2001.

In primo grado, davanti ai giudici di Cassino, furono assolti i cinque imputati che erano accusati, a seconda delle posizioni, di omicidio, concorso esterno in omicidio e favoreggiamento. Il rappresentante dell'accusa ha chiesto di sentire 44 persone, tra testimoni e consulenti, che sono ritenuti "indispensabili" per accertare la verità dei fatti.



