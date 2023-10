Molesta minorenne in strada a Roma, arrestato dai Carabinieri

Ha molestato una minorenne in strada a Roma. Per questo un cittadino pakistano di 35 anni è stato fermato ieri dai carabinieri a Cinecittà. A dare l'allarme è stata la commessa di un negozio dove la vittima si era "rifugiata" assieme ad una amica.

Nel cellulare dell'uomo, rintracciato dai carabinieri grazie anche ad un filmato fatto dalle due ragazzine, sono state trovate diverse foto di altre ragazze scattate in strada. Il sostituto procuratore Antonio Verdi ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto per violenza sessuale aggravata. Al termine del giudizio per direttissima è stata disposta per l'uomo, che nel corso dell'udienza ha respinto le accuse, la misura della presentazione alla polizia giudiziaria. Per lui il processo è stato fissato a febbraio.



