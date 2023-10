Gualtieri, 'a Piazza Pia aumento del traffico contenuto'

"Abbiamo aggiornato il monitoraggio dell'impatto dei cantieri. L'ultimo dato indica un aumento dei tempi per attraversare la Transpontina, un percorso di 3 chilometri: una media di due minuti in più. Siamo passati da 6 a 8 minuti, due minuti in più. Su tutti gli itinerari il peggiore ha un delta di aumento comunque inferiore al 30%". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di un sopralluogo ai cantieri giubilari di Piazza Pia. "Lavoreremo per continuare a ridurlo - ha aggiunto - Ora possiamo non parlare più di stravolgimento del traffico, ma di una congestione fisiologica rispetto ai timori che anche noi nutrivamo per un intervento di questa portata. Continueremo nel lavoro di affinamento degli itinerari per ridurre ancora i disagi". Il sindaco ha poi rassicurato sui tempi: "Per il 2024 il cantiere sarà finito assolutamente: stiamo monitorando con grande cura per essere in tabella di marcia e finire per tempo sarà un risultato straordinario, partire a gennaio del 23 con un'opera così imponente e realizzarla in meno di due anni sono tempi da record".



