Fiumicino,nuova idrovora per sicurezza idraulica in forti piogge

Per le sicurezza idraulica del territorio, Fiumicino pensa alla realizzazione di una nuova idrovora nella zona di via Costalunga, sul lato sud di Fiumara Grande, in grado di riversare nel Tevere 7000 litri di acqua al secondo in caso di forti piogge. "La soluzione decisiva per il quadrante di Isola Sacra,avendo preso in considerazione i dati degli eventi calamitosi passati, come la grave alluvione del 2014 - afferma l'Assessore all'Edilizia e Trasporti, Angelo Caroccia che, insieme al Dirigente dell'area l'Arch. Riccardo Dadi, ha incontrato il Consorzio di Bonifica Litorale Nord "per discutere delle importanti iniziative utili alla messa in sicurezza del territorio di Isola Sacra e delle Vignole". Nella riunione è stata discussa la messa in sicurezza del territorio, con un conseguente sblocco edilizio che interessa molti quadranti, e la successiva messa in opera di importanti lavori di adeguamento dei livelli dei canali di bonifica e dei ponticelli che potrebbero rappresentare un ostacolo al deflusso dell'acqua. Per Caroccia la seconda idrovora "sarà risolutiva anche dal punto di vista dell'economia locale perché permetterà di rimettere in moto l'edilizia del territorio. "Per quanto riguarda la località delle Vignole abbiamo posto l'attenzione su un progetto fermo, sviluppato dall'Università Roma Tre e finanziato dal Comune di Roma, volto alla messa in sicurezza di Piana Del Sole, della zona Aeroportuale, di Parco Leonardo e delle Vignole stesse", conclude Caroccia.



