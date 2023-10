Banca Fucino punta sulla finanza d'impresa

Banca del Fucino - capogruppo del gruppo Igea Banca - punta sulla finanza d'impresa dedicata allo sviluppo di prodotti e servizi di contenuto specialistico rivolti alla clientela business.

L'istituto, sottolinea una nota, ha dato il via a una nuova direzione guidata da Andrea Miccio. In Banca del Fucino dallo scorso giugno, Andrea Miccio ha maturato una esperienza ultraventennale nel settore corporate finance e ha al suo attivo esperienze nei crediti speciali, avendo tra l'altro lavorato in Invitalia dal 2012 al 2018 occupandosi della gestione dei programmi di finanziamento per le startup innovative prima e dei contratti di Sviluppo in una seconda fase. Dal 2018 al 2023 ha ricoperto la carica di responsabile della Finanza Innovativa presso Mcc.

La direzione ha sede a Roma e offre i suoi servizi tramite la rete di 36 filiali di Banca del Fucino e le sue sedi e centri private nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche, in Sicilia e nelle città di Milano, Padova e Verona.

"Il settore dei finanziamenti agevolati e alternativi rappresenta un considerevole volano per la crescita delle aziende in Italia, in particolare in questo momento storico grazie alle importanti disponibilità finanziarie rinvenienti dal Pnrr". ha spiegato Andrea Miccio, Responsabile divisione Finanza d'Impresa di Banca del Fucino.



