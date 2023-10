Traffico e cantieri, i taxi di Roma chiedono l'indennità

Il traffico paralizza la città, le corse diminuiscono, i clienti scendono a metà strada perché fanno prima a piedi: servirebbe una 'indennità da ingorgo' - 3 euro fissi a corsa - per compensare i disagi dovuti ai lavori pubblici. I tassisti romani tornano alla carica con il Campidoglio, e nonostante sia già aperto un tavolo formale di confronto - c'è sul piatto la questione dell'aumento delle licenze - hanno comunque inviato una lettera al Comune con una lista di richieste. In assessorato è arrivata solo ieri, e la stanno valutando. "Se un giorno normale facevamo 12, 13 corse - aggiunge Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio - oggi ne facciamo 8. Le persone ci fanno fermare perché fanno prima a piedi, e noi rimaniamo bloccati nel traffico senza possibilità di svicolare e prendiamo il compenso per mezza corsa". I tecnici dell'assessorato dalla Mobilità guidato da Eugenio Patanè stanno valutando il documento, e non è escluso che, nell'ambito del tavolo già aperto con i sindacati, alcune delle proposte possano essere prese in considerazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA