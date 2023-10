Kinski, Magnani nel cuore e sogno duetto con Zucchero

Una vicinanza "nel cuore" a Anna Magnani, un legame mai scisso con l'Italia dove è "cresciuta" ed è tornata più volte. Ma anche la stima per i registi italiani con cui ha lavorato e una vera passione per la musica italiana, che passa per Zucchero ("Amerei molto fare un duetto con lui"), ma anche artisti come Ramazzotti e Marco Mengoni: "La musica italiana è molto commovente. Non tutti capiscono le parole ma se ne comprende l'essenza. C'è dentro l'anima dell'Italia per me".

Sono fra gli elementi dell'amore di Nastassja Kinski per il nostro Paese, dove è appena tornata per ricevere da Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma il Women Excellence Award International, premio che intende valorizzare le donne che hanno avuto un'influenza positiva sul costume e sulla cultura, proprio come Anna Magnani, fonte d'ispirazione per intere generazioni di donne. Un riconoscimento, nell'ambito di WomenLands, gli appuntamenti organizzati da Alice nella città, in collaborazione e a supporto del Comitato Expo 2030 Roma, per celebrare le eccellenze femminili. Donne "come simbolo di speranza - riflette Kinski -. È quello che ho pensato anche quando ho visto che le prime persone liberate (tra gli ostaggi israeliani di Hamas") erano donne… un gesto nuovo che fa ben sperare". Tornando al cinema, l'attrice tedesca, diventata fin da giovanissima volto per l'immaginario, fra gli altri, di Wenders, Polanski, Coppola, Konchalovski, Skolimovski, Lynch, ha ricordi affettuosi anche per i registi italiani con cui ha lavorato come "Lina Wertmuller, una donna fantastica, Sergio Rubini che adoro, Citto Maselli... tutte persone bellissime e speciali". Il cinema "mi ha dato molto di più di quanto mi ha tolto. Mi ha aperto sempre la visione del mondo" osserva l'attrice. In passato l'interprete di Paris, Texas, figlia di Klaus Kinski, aveva raccontato come sui primi set, da adolescente, a volte non si sia sentita abbastanza protetta, ad esempio nelle scene di nudo: "Oggi per le donne la situazione è radicalmente cambiata, dobbiamo essere più consapevoli della forza dentro di noi e sappiamo di avere il diritto di dire si o no".



