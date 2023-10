Arriva il Salone della Giustizia e varca i confini nazionali

E' stato sottoscritto un accordo di partnership con la Commissione Europea attraverso la rappresentanza in Italia: è una delle principali novità della 14esima edizione del Salone della Giustizia, che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 ottobre al centro studi televisivi Tecnopolo.

Tre giornate di convegni, "Face to face" e dibattiti che vedranno la partecipazione del presidente del Senato, di undici ministri, dei vertici dell'avvocatura, della magistratura e delle forze dell'ordine, oltre ai leader dei partiti dell'opposizione. Sei commissari europei saranno coinvolti da Bruxelles attraverso video messaggi. Dopo un video messaggio inaugurale di Vera Jourova, vice presidente della Commissione Europea per i Valori e la Trasparenza, la prima giornata dei lavori si aprirà con il convegno "Etica e Giustizia/Democrazia e legalità" al quale parteciperanno il ministro Guardasigilli Carlo Nordio, il vice presidente del Csm Fabio Pinelli, la presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano e la presidente della Scuola nazionale dell'Amministrazione Paola Severino. Atteso l'intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Dopo il video messaggio di Elisa Ferreira, commissaria europea alle Politiche regionali, si parlerà di "Investimenti e turismo al Sud": il ministro del Turismo Daniela Santanché si confronterà con Marco Scurria, segretario della commissione Politiche UE al Senato, e Fausto Orsomarso, presidente Gruppo interparlamentare South Italy. La sezione del mattino si concluderà con il dibattito sul tema "La violenza annunciata" con Susanna Donatella Campione, membro della commissione Giustizia, e il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto.



