Quatriglio, 'ora un docu in Sicilia, poi un film su Salgari'

"È bello che 'l'Isola' venga restaurata proprio quando, dopo tanti anni da allora, ho deciso di riconnettermi con la Sicilia attraverso un documentario, raccontando una cosa molto personale e 'siciliana'". Lo dice all'ANSA Costanza Quatriglio, accennando ai suoi progetti, in occasione della presentazione ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, della versione restaurata da Cinecittà della sua opera prima, L'isola (2003). La cineasta ha anche in preparazione un film di fiction, dedicato a Salgari "che verrà molto più in là". Titolo provvisorio Angiolina e il capitano e al centro della trama, stando alla sinossi su Filmitalia, ci sono gli ultimi anni dello scrittore, attraverso gli occhi di una giovane ammiratrice, Angiolina.

La palermitana Quatriglio ha sempre visto la Sicilia come "una terra aperta. In questi anni ho fatto storie ambientate altrove e spesso in altre lingue, storie lontane che riverberavano in me" sottolinea. L'isola (in versione restaurata uscirà in home video il 14 dicembre con Mustang Entertainment) , ambientato a Favignana, è la storia di Turi e Teresa, figli di un pescatore, raccontati lungo l'arco di un anno, tra vita dell'isola, sogni e i ruoli a cui i protagonisti sono chiamati.

"Ritornare all'Isola è stato bello. Mi è piaciuto molto lo sguardo di stupore, di scoperta, di gioia che sento guardando il film. Ritrovo una me che c'è sempre, sono sempre quella, nel bene e nel male" osserva sorridendo.

La cineasta è anche direttrice artistica della sede del Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, dove è ospitato il corso di documentario e cinema del reale: "Credo che a fronte di maggiori investimenti sul cinema documentario negli ultimi anni" e "di una maggiore riconoscibilità, c'è il rischio di un'omologazione dei formati da parte delle piattaforme. Sta a noi tutti vigilare che questo non accada e ritrovare la vocazione del documentario italiano che negli ultimi 20 anni si è imposto come un territorio di libertà e sperimentazione creativa. Bene che ci siano più fondi e più pluralità nell'essere distribuiti, occhio a non fare tutti lo stesso film".



