Lite tra fratelli, finiscono in ospedale con l'ambulanza

Se la sono cavata con ferite che guariranno rispettivamente in quindici e sette giorni i due fratelli di Coreno Ausonio venuti alle mani durante la notte nel cortile davanti alla loro abitazione sui monti al confine tra le province di Latina e Frosinone.

La lite è iniziata a calci e pugni, poi i due fratelli sono passati agli attrezzi a portata di mano ed infine il più piccolo ha impugnato una bottiglia usandola per colpire il fratello maggiore. Alla vista del sangue si sono fermati. È stata la nonna ad accorgersi di quanto stava accadendo ed a chiamare i carabinieri e l'ambulanza.

I due fratelli sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia dove sono stati medicati e giudicati guaribili in due settimane (il più grande) ed una settimana (il più piccolo).

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e la procura della Repubblica di Cassino per ricostruire le cause all'origine della lite.



