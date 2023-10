La periferia di Roma contro l'invasione aliena

Uno spietato, ma non brillantissimo, popolo extraterrestre, capace di infestare i corpi dei popoli conquistati, decide di iniziare l'invasione aliena della Terra, partendo dalla periferia di Roma, in La Guerra del Tiburtino III di Luna Gualano, brillante commedia fantasy/satirica in concorso nella sezione Panorama Italia ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, e poi in sala dal 2 novembre con Fandango. Il film, coprodotto dai Manetti Bros, Carlo Macchitella e Piergiorgio Bellocchio (Mompracem con Rai Cinema), ha un cast che comprende Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Francesca Stagnì, Federico Majorana, Alessio De Persio, con le partecipazioni, fra gli altri, di Pier Giorgio Bellocchio, Veronika Logan, Francesco Pannofino e Carolina Crescentini. Luna Gualano nel 2018 aveva vinto proprio il concorso di Panorama Italia con un altro viaggio nei generi sullo sfondo sociale, Go Home - A casa loro, film di zombie ambientato in un centro di accoglienza. Qui invece, si punta sugli alieni per raccontare comunità che si chiudono e implodono e "l'annientamento della volontà - spiega la regista -. Per affrontare certi argomenti non bisogna per forza piangere, lo si può fare anche ridendo". Nella storia, al Tiburtino III, nell'estrema periferia romana, gli alieni sbarcano attraverso un piccolo meteorite raccolto dal non troppo acuto Leonardo (Paolo Calabresi). È il primo a essere 'infestato' dai piccoli striscianti extraterrestri, tanto da diventare 'ospite' della loro regina, che avvia i piani di conquista facendo chiudere gli accessi al quartiere e prendendo 'possesso' di sempre più abitanti. Tra i primi a opporsi, un po' per caso, all'invasione ci sono il figlio di Leonardo, Mauro detto Pinna (Bannò), piccolo spacciatore, e l'ansiosa influencer Lavinia Conte (Mariani). L'ambientazione al Tiburtino III "viene in parte dal fatto che vivo là vicino - dice la regista -. È una realtà che è molto famigliare, con dinamiche così precise che possono diventare paradossalmente universali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA