Viterbo, benemerenza cittadina a 950 donatori sangue

Erano 950 i donatori di sangue dell'Avis seduti questa mattina a piazza San Lorenzo, a Viterbo, per ricevere le civiche benemerenze in oro, conferite dall'amministrazione provinciale del capoluogo.

Poco prima, i viterbesi avevano visto sfilare per le strade del centro storico la lunga schiera di donatori con i labari delle 52 sezioni Avis provinciali che, stavano andando al raduno nella piazza della cerimonia.

Ad attenderli nella piazza, le massime autorità civili, militari e religiose locali e, tutti i sindaci delle sezioni premiate.

"Il mio ringraziamento va principalmente a tutti gli uomini e le donne oggi presenti - ha detto il presidente della Provincia; Alessandro Romoli - ma va anche al presidente provinciale Avis, Luigi Ottavio Mechelli che ci ha aiutato ad organizzare il tutto. Un grazie anche ai sindaci oggi intervenuti per premiare di persona le sezioni dei vostri Comuni. Interpretando il pensiero di tutti vi dico grazie, per quello che fate ogni giorno per aiutare gli altri".



