Un oggi alla volta, Cassissa e Francesconi da teen dramedy

Una dramedy teen /sick lit (cioè con giovani protagonisti alle prese con la malattia) che guarda a un genere già amato dai ragazzi nei film Usa. Una strada già aperta da qualche titolo (come la trilogia di Sul più bello, che darà vita anche a una serie, in arrivo su Prime Video nel 2024) ora presa da Un oggi alla volta, debutto alla regia nel lungometraggio di Nicola Conversa, in anteprima ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, e prossimamente in sala con Vision Distribution. Protagonisti sono Tommaso Cassissa (all'esordio in un lungometraggio di fiction), webstar/comico/conduttore con milioni di follower e Ginevra Francesconi, che a 20 anni, ha già dimostrato di sapersi mettere a confronto con i generi, da Genitori vs influencer a Il mio nome è vendetta. "Volevo raccontare un periodo come questo in cui i ragazzi sono terrorizzati dal confronto con il tempo. C'è la corsa a ottenere ciò che si vuole il prima possibile, anche l'innamorarsi" spiega Conversa. Al centro della storia (producono One More Pictures con Vision e Rai Cinema), che ha fra gli interpreti, anche Katia Follesa, Francesco Centorame, Marilù Pipitone e in un cameo, Cesare Bocci, c'è Marco (Cassissa), diciannovenne insicuro prossimo alla maturità. Per un gioco di numeri di telefono, il ragazzo inizia a frequentare Aria (Francesconi), indipendente, anticonformista e libera, che per necessità deve vivere 'un oggi alla volta'. Quella che inizia come un'amicizia, finisce per diventare un rapporto sempre più intenso, per il quale il confronto con la malattia, diventa un punto di svolta. Marco è "un sognatore - dice Cassissa -. Recitare questo ruolo è stato anche un'occasione terapeutica.. anch'io come Marco sono portato a ironizzare su tutto, anche quando le cose vanno storte, invece bisogna avere anche il coraggio di piangere". Per Ginevra Francesconi essere Aria "mi ha dato modo di sperimentare tanto, nel suo coraggio di vivere le cose belle, come innamorarsi, senza paura, anche dovendosi portare dietro un enorme peso".



