Un ferito per colpo di carabina durante caccia al cinghiale

Un uomo residente nel viterbese è stato raggiunto da un colpo di carabina mentre era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale nel comune di Orvieto, presso la frazione di Sugano, dove è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto.

L'incidente è avvenuto in località Fosso di Ponte Sasso. Il cacciatore - riferiscono gli stessi vigili - sembrerebbe in gravi condizioni.

I soccorsi sono stati subito allertati dai compagni di battuta. Intervenuti anche il personale sanitario del 118, il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria su e l'elicottero Icaro per il trasporto all'ospedale di Perugia.

Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.



