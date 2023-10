Settemila persone al debutto di Forces of Fashion in Italia

La prima edizione italiana di Forces of Fashion, evento di respiro globale di Vogue che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei protagonisti, appena concluso a Roma e organizzato in collaborazione e con il supporto dell'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, partner istituzionale dell'iniziativa, ha avuto un afflusso di oltre 7mila persone, che hanno avuto la possibilità di vivere la moda in prima persona insieme ai protagonisti del settore.

Tra gli ospiti che sono saliti sul palco a raccontare la loro esperienza: l'attrice, modella e regista Isabella Rossellini, Sabato De Sarno direttore creativo di Gucci, Pierpaolo Piccioli direttore creativo di Valentino, Silvia Venturini Fendi direttore creativo Accessori e Collezioni Uomo di Fendi, Maria Grazia Chiuri direttrice creativa delle collezioni donna Haute Couture, ready-to-wear e accessori Dior, Edward Enninful, editor-in-chief di British Vogue e european editorial director di Vogue, Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia.

A chiusura della giornata, la speciale live performance, Les enfants terribles, primo défilé con la direzione creativa di Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta e realizzato dai futuri designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets. "Siamo entusiasti della risposta del pubblico e dell'entusiasmo che ci è stato manifestato. Il nostro desiderio era proprio quello di stare tra la gente e di accogliere un pubblico il più possibile ampio nella nostra visione della moda" commenta Francesca Ragazzi.

"Siamo molto soddisfatti dell'interesse generato dall'evento- aggiunge Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a Moda, Sport, Grandi Eventi e Turismo -. Giovani artisti, appassionati e professionisti del settore sono arrivati nella capitale per la prima assoluta di un appuntamento che insieme al sindaco Roberto Gualtieri abbiamo fortemente voluto proprio con l'obiettivo di restituire a Roma quella centralità che le appartiene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA