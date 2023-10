Sabato De Sarno, 'la moda è opportunità e divertimento'

"Essere il direttore creativo di Gucci è stata per me una grande opportunità. Pensavo di continuare a fare per sempre il secondo, l'aiuto stilista.

Invece ancora non ci credo che sono da Gucci. Ancora mi emoziono, piango. Appena arrivato mi sono sentito solo, ma poi ho chiamato il mio team e ho cominciato a lavorare con loro, cercando di ricreare un ambiente famigliare. Perché per me la famiglia è tutto, mio padre, mia madre, i miei amici, sono la mia forza. Ma soprattutto mio marito, che mi dà coraggio e mi dice sempre: 'non dimenticare di divertirti'". A parlare è Sabato De Sarno, 40 anni, campano, esperienza da Prada come modellista, poi da Dolce & Gabbana, e infine da Valentino, dove per 14 anni ha affiancato direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli. Da tre mesi direttore creativo di Gucci, al posto di Alessandro Michele.

De Sarno è a Roma, all'Ex Mattatoio, per l'evento organizzato da Vogue nella capitale, Forces of Fashion, prima edizione italiana dell'appuntamento con workshop, talk e live experience per avvicinare i protagonisti della moda al grande pubblico. A intervistarlo è Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia. Negli altri talk: Silvia Venturini Fendi, direttrice artistica delle collezioni Uomo e Accessori di Fendi, e Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle collezioni accessori, haute couture e pret a porter donna di Dior, in dialogo con Silvia Schirinzi; Pierpaolo Piccioli, direttore artistico di Valentino, in conversazione con Concita De Gregorio; Isabella Rossellini intervistata da Paola Malanga, direttrice artistica della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema; il giornalista Edward Enninful e Francesca Ragazzi parlano di Vogue e della sua storia. Infine, la sfilata Les Enfants Terribles in cui Achille Lauro, assieme allo stylist Nick Cerioni e a Mirta, showroom digitale, è direttore artistico di un defilé realizzato dai giovani designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda Ets.



