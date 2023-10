Piccioli, 'non amo parlare, ciò che penso è in ciò che faccio'

"Nella mostra all'Ospedale Isola Tiberina ho fotografato i volti di donne comuni che si sono prestate per questa iniziativa nel mese della prevenzione al cancro la seno. Io non sono un fotografo ma ho cercato di mandare un messaggio perchè per me l'immagine può raccontare più delle parole Io uso l'immagine per raccontare quello che penso.

per me il medium è il messaggio". A intervistare Pierpaolo Piccioli direttore creativo di Valentino nel talk all'Ex Mattatoio, nell'ambito di Forces of fashion, evento organizzato da Vogue per la prima volta in Italia e a Roma, è Concita De Gregorio. E non si poteva che cominciare da lì, dal mese di prevenzione della lotta al cancro al seno, Ottobre rosa, che ha visto il contributo della maison Valentino con una mostra fotografica firmata da Piccioli per sensibilizzare sul tumore al seno, "Pink Pp Portraits".

Inevitabile parlare anche del rosa, divenuto il colore d'elezione dello stilista da quando ne ha lanciato una particolare sfumatura assieme a Pantone. "I colori non s'inventano - precisa Piccioli -mentre si inventa un modo nuovo di metterli insieme. Sono arrivato al Pink perchè è il colore della femminilità. Ho notato che lo riproponevo in tutte le collezioni. Ma l'ho voluto potenziare dandogli più forza".

E a proposito di femminismo precisa: "La mia ultima collezione, era femminista perché dava alle donne modo di essere nude, senza lo sguardo di chi le osserva. I fatti di cronaca nera che succedono mi hanno suggerito questo messaggio, perchè il femminismo non appartiene più solo alle donne. Tutti dobbiamo farne parte e dobbiamo raccontare il nostro tempo. Troppo facile trasmetterlo come un riflesso. Bisogna anche dare un'immagine.

Come diceva Sabato De Sarno prima, 'la moda è qui per darci un'opportunità'".

Infine, "a piazza di Spagna - ricorda - ho fatto scendere dalla Scalinata il mio team a fine defilè. La stessa cosa ho fatto nella sfilata nel castello in Francia, dove anch' io ho indossato il camicie bianco delle sarte perché sia chiaro il messaggio che la moda è di tutti e non deve stare arroccata in un castello. Io non sono un re. Valentino era un marchio di lifestyle e io l'ho trasformato in una griffe che appartiene alla community".



