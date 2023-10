Roma: torna Smalling, verso convocazione con il Monza

Chris Smalling prova a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo quasi due mesi ai box, il difensore centrale della Roma è tornato questa mattina ad allenarsi con il gruppo. Un lavoro parziale con i suoi compagni, ma che segna comunque un miglioramento delle sue condizioni dopo un problema tendineo che già in estate lo aveva rallentato nella preparazione.

Se l'inglese dovesse confermare le sensazioni positive di oggi anche nella rifinitura di domani, allora potrebbe essere convocato per la gara del 'lunch match' di domenica contro il Monza. Da ieri, invece, recuperato anche Diego Llorente per la difesa.



