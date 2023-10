Roma: M5s, 'tram Tva va avanti, pronto in tempi congrui'

"Buone notizie sulla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio: oggi in Commissione Mobilità è emerso un quadro generale di progresso dell'opera che ci permette di essere ottimisti sulla sua realizzazione in tempi ragionevoli".

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina. "Il progetto della Tva, avviato e fortemente voluto dalla nostra Giunta a 5 Stelle con l'inserimento nel Pums - aggiunge - sta quindi procedendo anche in questa consiliatura, la quale ha ereditato i nostri input. Sarà una tratta fondamentale per la mobilità romana e per la 'cura del ferro' di cui questa città ha urgente bisogno. La Tva ha tutto il potenziale per diventare un simbolo nell'immaginario di Roma".





