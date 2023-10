Il pugile laziale Adriano Sperandio ha conquistato il titolo italiano dei pesi mediomassimi battendo ai punti in 10 riprese, con verdetto unanime, il boxeur della Sempre Avanti Firenze Dragan Lepei, che difendeva la sua corona per la prima volta (in passato è stato campione italiano anche dei supermedi).

Il match, organizzato dalla PromoboxeItalia di Mario Loreni e con il patrocinio della Fpi, si è svolto sul ring allestito a Guidonia Montecelio.



