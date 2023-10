Hrusa incanta Santa Cecilia con il suo Dvorak horror

Una musica potente e suggestiva incentrata su una vicenda horror ha incantato il pubblico di Santa Cecilia. Lunghi applausi e ripetuti 'bravo' ha meritato il 19 ottobre Jakub Hrusa, direttore Ospite Principale dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia Nazionale, per l'esecuzione di La sposa dello Spettro di Antonin Dvořák, per la prima volta nel cartellone della Fondazione della capitale. Il pubblico ha apprezzato anche l'ottima prova dei cantanti, il soprano Corinne Winters, il tenore Richard Samek e il baritono Roman Hoza ma soprattutto del coro istruito da Andrea Secchi, protagonista per gran parte della lunga composizione.

L'imponente spiegamento di forze - 80 elementi dell'orchestra, 65 voci del coro - governato con sicurezza dal direttore ceco e la tensione della cantata di amore e morte composta nel 1884 dal musicista boemo avrebbe ben figurato in una apertura di stagione considerando le perplessità suscitate dalla scelta di inaugurare i concerti sinfonici una settimana fa con la Trilogia romana di Ottorino Respighi, bella ma non particolarmente coinvolgente, abbinata al video di Yuri Ancarani dedicato ai miti e alle bellezze della Città Eterna e la partecipazione del coro, addirittura fuori campo, limitata a due brevi brani di Franz Liszt.

La prima delle tre serate proposte da Hrusa - repliche il 20 ottobre alle 20:30 e il 21 alle 18 - ha lasciato ampiamente soddisfatti gli spettatori anche nella prima parte riservata all' Ouverture e Danze dall' opera comica La sposa venduta del compositore ceco Bedrich Smetana. La vicenda macabra musicata da Dvořák su testo di Karel Jaromin Erben ha per protagonista una fanciulla prossima alle nozze che aspetta da tre anni il promesso sposo impegnato in guerra. Il giovane, in realtà, è morto in battaglia e a tornare è il suo spettro intenzionato a portare anche la ragazza nel mondo degli inferi. Il fantasma si dissolverà all'alba con l'intera scena infernale grazie alle preghiere della giovane.



