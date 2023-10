Ginevra Elkann, il mio nuovo film nato dall'ansia

"Questo film parte dall'ansia ed è stato pensato in un'estate di grandissimo caldo in cui mi sono chiesta: cosa succederebbe se il mondo fosse sempre cosi caldo, cosa che implica costanti rallentamenti? È stato scritto poi durante la pandemia anche attraverso lunghe sedute psicanalitiche su zoom con gli sceneggiatori". Così stamani all'Auditorium Ginevra Elkan racconta come è nato Te l'avevo detto presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public. Nel cast con Valeria Bruni Tedeschi, Danny Huston, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio, Andrea Rossi, Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Marisa Borini e Sofia Panizzi.



