Viterbo, nasce la rete provinciale di videosorveglianza

Il documento è stato sottoscritto questa mattina alle 11.00, nella sala Coronas della Prefettura di Viterbo.

Il nuovo protocollo d'intesa prevede la costituzione di una rete provinciale di videosorveglianza, che collegherà gli impianti di videosorveglianza gestiti dai Comuni della provincia di Viterbo con le centrali operative della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Erano presenti per la firma del protocollo: Il Prefetto Antonio Cananà, il vice presidente della Provincia, Pietro Nocchi, il questore di Viterbo, Fausto Vinci, il comandante provinciale dei carabinieri, Massimo Friano e il comandante provinciale della guardia di finanza, Carlo Pasquali.In sala, tutti i sindaci dei comuni della Tuscia.

"Questo è il primo caso di creazione di una rete provinciale - ha spiegato Cananà - e presto sarà esteso alle altre province.

Con questa rete, si attiva un controllo capillare del territorio indispensabile che, permetterà alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente in caso di reati." Il sistema prevede che il flusso di dati venga convogliato non solo sui sistemi prioritari dei comuni firmatari ma, anche nelle centrali operative della polizia e dei carabinieri del capoluogo.

"I cittadini ci chiedono sicurezza - ha spiegato La sindaca Frontini - e questo protocollo va in quella direzione. Sapere che tutti i Comuni collaborano a questa rete è sinonimo non solo di deterrenza, ma proprio di lotta tutti uniti contro il crimine." Il sistema una volta in funzione attraverso l'uso di un software dedicato, sarà in grado di riconoscere la targa di qualsiasi veicolo segnalato, permettendone la tracciatura in tutto il territorio provinciale.



