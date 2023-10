Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto questa mattina da un'auto a Roma sulla via Flaminia. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in fin di vita ed è morto poco dopo. Nell'incidente erano rimasti coinvolti altri due veicoli, compreso un taxi: entrambi i conducenti sono stati trasportati al San Filippo Neri per accertamenti. Il ragazzo sarebbe stato investito mentre attraversava.



