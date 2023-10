Ispezione dei Nas, chiusi 2 depositi e sequestrati alimenti

Due depositi chiusi dalla Asl, oltre 400 chili di generi alimentari sequestrati, circa 12mila euro di sanzioni amministrative elevate: è il bilancio delle ispezioni compiute nell'area di Sora dai carabinieri del Nas di Latina insieme ai loro colleghi della Compagnia cittadina.

I controlli si sono concentrati su ristoranti e negozi di alimentari della media e grande distribuzione. L'obiettivo principale è stata la verifica della genuinità dei prodotti, la ricerca di alimenti a marchio d'origine protetta Dop o Igp contraffatti, il controllo dei requisiti per la produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, Nel corso delle ispezioni sono stati individuati due depositi di alimentari aperti senza che fossero stati segnalati agli organi di controllo e senza i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa. I carabinieri hanno segnalato tutto al Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone che ha provveduto all'immediata chiusura; il valore delle due strutture si aggira sui 100mila euro.

Poi i militari hanno proceduto al sequestro di 435 chili di alimenti: in parte erano privi delle informazioni con cui risalire alla loro provenienza e tracciare la filiera di produzione, in parte erano scaduti ed in parte congelati arbitrariamente. Le sanzioni elevate hanno un importo complessivo di 12mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA