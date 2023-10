Da sportiva a sostenibile, anche a Roma la e-bike che non c'era

Dalle capitali europee a Roma in nome di una mobilità realmente sostenibile. Sbarca nella Capitale la e-bike che non c'era, un mezzo innovativo e alternativo di alta qualità adatto non solo per gli sportivi amatoriali o professionisti, ma anche alle persone che di solito preferiscono l'auto o i mezzi pubblici per la città. I nuovi modelli della di Riese & Müller, facili da usare e ideali per diffondere una nuova consapevolezza in materia di protezione del clima e adottare uno stile di vita responsabile, saranno presentati il 27 ottobre (18.30) nello storico rivenditore Lazzaretti a Piazza Fiume.

Pensare a una città realmente sostenibile, a iniziare dalla mobilità, non è utopia, nemmeno per una realtà come Roma, in cui in media un cittadino perde 110 ore nel traffico ogni anno. "Non è necessario aspettare che la rete delle ciclabili romane sia terminata, basta diffondere la filosofia della bici e adattare la rete stradale al nuovo stile di vita con poche e semplici soluzioni - è la convinzione di Marco Mattarolo, Regional Sales Manager Italy di Riese & Müller - È una soluzione attuabile, gli esempi degli altri Paesi ci devono illuminare. Basti pensare alle grandi metropoli europee: per anni attanagliate dal traffico ma, oltre a costruire nuove piste ciclabili, l'utilizzo di automobili sulle strade cittadine è stato disincentivato a favore della "mobilità sostenibile". Ne è un esempio Parigi, dove è stata completamente ridisegnata la mobilità in Rue de Rivoli, una delle strade simbolo di Parigi che collega piazza della Bastiglia con piazza della Concordia".

Tra gli ospiti dell'evento di lancio, appassionati delle due ruote anche in città, c'è Giorgio Lupano, che ha appena presentato il suo docufilm 'Northwards, insieme per il futuro' e la campionessa olimpica Alessandra Sensini che, neanche a dirlo, già si muove in bicicletta per le strade della città dove vive, Roma.

Fondata a Darmstadt in Germania, da due giovanissimi cicloamatori, Markus Riese e Heiko Müller nel 1993, la società Riese & Müller nasce come startup specializzata in biciclette pieghevoli per poi affermarsi come global player nel mercato delle e-bike.



