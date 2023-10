Calcio: Frosinone aspetta l'esordio di Jorge, chance a Bologna

Per la trasferta a Bologna, Eusebio Di Francesco recupererà l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, finora mai impiegato. In prestito dalla Juve, il giocatore è arrivato al Frosinone con grandi aspettative ed i tifosi non vedono l'ora di poterlo ammirare in campo. Il brasiliano, reduce da un lungo stop di 555 giorni, ha pagato il periodo di ambientamento e un recente infortunio muscolare.

Adesso è tornato disponibile e a Bologna potrebbe avere una chance.

D'altronde Di Francesco ha dimostrato di non avere pregiudizi di sorta: "Conta la meritocrazia, i giocatori devono allenarsi al massimo e tutti saranno protagonisti", ha sottolineato il tecnico. Anche il direttore Guido Angelozzi crede fortemente nelle qualità di Kajo Jorge. "Ha tutte le caratteristiche del campione - ha detto il dirigente - Ora sta bene, ha smaltito un problema muscolare. Era reduce da un incidente serio e quindi serve pazienza. Presto troverà spazio".

Per il resto saranno ancora assenti Kalaj, Gelli ed Harroui. In dubbio Caso, da valutare le condizioni di Kuni, Oyono e Kvernadze, impegnati con le rispettive nazionali. In difesa dovrebbe rientrare Romagnoli, mentre Lirola si candida per un posto sulle fasce. A centrocampo verso la conferma il trio Mazzitelli, Barrenechea e Reinier. In attacco sicuri Soulé e Cheddira, ballottaggio Baez-Garritano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA