'Beppe Viola', tra i premiati il giocatore della Roma Bove

C'è anche Edoardo Bove, giovane centrocampista della Roma, tra i destinatari del premio 'Beppe Viola', giunto alla quarantesima edizione. Il riconoscimento, promosso dall'Associazione Beppe Viola e dall'Aics, è assegnato a calciatori, manager e operatori della comunicazione. "Vogliamo far capire quanto sia fondamentale la cultura nel mondo del calcio, per questo il Premio 'Beppe Viola' è importante - dice il presidente Figc Gabriele Gravina, durante la presentazione dell'edizione 2023 del premio - La Federazione punta molto non solo sul calcio di base, ma su tutte le sfumature collegate all'evoluzione progettuale del calcio, e questo premio si inserisce molto bene in questa evoluzione".

Oltre a Bove i riconoscimenti quest'anno vanno ai giornalisti Simona Rolandi e Marino Bartoletti,a Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5, e Andrea Stramaccioni. "I riconoscimenti saranno consegnati lunedì 23 ottobre alle 17 al Salone d'Onore del CONI", aggiunge Raffaele Minichino, ideatore e patron del premio e presidente dell'Associazione Beppe Viola.





