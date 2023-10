Sicurezza sulla Cassino-Sora, la Provincia incontra l'Anas

Si è concluso questa sera il tavolo tecnico provinciale con Anas, sindaci e Polizia stradale per affrontare le criticità della superstrada Sora-Cassino: si è riunito nel palazzo della Provincia a Frosinone. Lo ha convocato il presidente Luca Di Stefano con il delegato alla Viabilità Enrico Pittiglio. Presenti i dirigenti Anas, Annalisa Giovannetti e Paola Tripodi, il consigliere Andrea Amata, i sindaci dei Comuni attraversati dall'arteria, la Polizia Stradale con il comandante provinciale Stefano Macarra ed il comandante del distaccamento di Sora Alfonso Conte, il dirigente del settore Viabilità della Provincia Tommaso Secondini, la Polizia Provinciale.

Il presidente Di Stefano ed il consigliere Pittiglio hanno elencato le criticità, prima fra tutte la manutenzione ordinaria: la scarsa visibilità, la vegetazione presente nella carreggiata, i tratti sconnessi.

L'ingegner Giannetti di Anas, ha risposto che gli incidenti mortali di queste settimane sono legati essenzialmente alla velocità e che il problema può essere risolto con l'installazione di autovelox o di tutor. Sulla manutenzione ha invece spiegato che viene distribuita equamente in proporzione alle esigenze del territorio. Quindi ha annunciato l'investimento di 8 milioni di euro per la pavimentazione delle strade in provincia di Frosinone. Il dirigente Macarra, si è detto favorevole alle istallazione dei tutor.



