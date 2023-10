Rocca, costruiremo nuovo Umberto I ma ci vorrà tempo

"Costruiremo un nuovo Umberto I, ci vorrà del tempo. Poi metteremo mano al San Camillo ma non possiamo fare queste due operazioni anche perché non abbiamo risorse sufficienti. Intanto però individuiamo le criticita' e le affrontiamo con senso di responsabilità dando informazioni chiare alla popolazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all'inaugurazione di "Welfaire, la fiera del fare sanita'".

"Il San Camillo e l'Umberto I cubano perdite per 300 mln euro all'anno, cioè il costo di un nuovo grande ospedale. Su queste 2 strutture abbiamo i piani per portarli in pareggio - ha aggiunto Rocca -, che non vuol dire tagli di personale o strutture ma significa, ad esempio, che l'Umberto I diviso su 56 edifici non e' in linea con la medicina moderna", ha spiegato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA