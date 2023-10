Nuovo Blitz Ultima Generazione, corteo al Tribunale di Roma

Nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma: gli attivisti hanno dato vita a un breve corteo spontaneo, chiamato 'Marcia lenta' a Piazzale Clodio, dove si trova il tribunale. Gli ambientalisti erano lì per sostenere alcuni esponenti in udienza per processo relativo all'azione a Palazzo Madama del gennaio scorso. Gli attivisti hanno bloccato il traffico per qualche minuto prima di essere fermati dalla Polizia: "La vernice viene via ma noi stiamo ancora qua", hanno intonato gli attivisti riferendosi alle azioni con il lancio di vernice lavabile per cui sono a processo. "Stiamo pagando noi le politiche insensate del governo. Ci stanno uccidendo"



