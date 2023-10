Accordo Banca Fucino-Associazione dentisti

Banca del Fucino e l'Associazione Nazionale Dentisti italiani - Andi hanno siglato "una convenzione che prevede una gamma di prodotti e servizi pensati su misura per le esigenze finanziarie specifiche degli studi dentistici e dei medici odontoiatri".

Lo si legge in una nota secondo cui "in Italia sono circa 44 mila i dentisti, di cui oltre 28.000 associati ad Andi. A livello di associazioni professionali si contano circa 33 mila studi odontoiatrici. Il fatturato medio delle società di persone nel settore è di circa 548 mila euro l'anno".



