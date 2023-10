Accoltellato a Frosinone, muore dopo undici giorni di agonia

È morto nell'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone il cittadino nigeriano di 28 anni che era arrivato in Pronto Soccorso con gravi ferite da taglio all'addome nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre scorsi.

Il giovane era stato trovato riverso a terra in via Vincenzo Ferrarelli nei pressi dell'ex mattatoio comunale, nella parte alta del capoluogo da una persona che era andata a fare una passeggiata serale con il cane. I medici lo avevano sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con il quale suturare le ferite ma non è bastato a salvargli la vita. Il decesso è stato determinato da improvvise complicazioni insorte negli ultimi giorni a causa della gravità delle lesioni.

La Procura della Repubblica di Frosinone ha modificato l'ipotesi di reato in quella di omicidio volontario. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Nella prima fase, gli accertamenti hanno imboccato una pista diversa da quella che porta nel mondo dello spaccio di stupefacenti ipotizzando invece un regolamento di conti per la violazione di una delle regole di condotta all'interno della comunità nigeriana del capoluogo.





