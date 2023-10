Un altro pedone perde la vita sulle strade di Roma. Intorno alle 11.30 di questa mattina, un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un Citroen Jumper, in via di Portonaccio, all'altezza via Latino Silvio.

Il conducente del furgone è stato portato per accertamenti sul tasso alcolemico e tossicologico presso l'ospedale Vannini.

I rilievi sono tuttora in corso. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V gruppo Prenestino della Polizia Locale.





