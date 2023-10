Siglato accordo, chiesa della Tuscia sarà restaurata

Si tratta della chiesa di Sant'Agostino di Soriano Nel Cimino, in provincia di Viterbo.

La chiesa verrà restaurata grazie a un finanziamento di 580 mila euro, proveniente dal Fondo Edifici di Culto che il ministero dell'interno mette a disposizione per il recupero delle chiese di sua proprietà.

Questa mattina il Prefetto di Viterbo Antonio Cananà e il Sindaco di Soriano nel Cimino Roberto Camilli hanno siglato l'accordo per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa.

Con la firma da parte del sindaco, il Comune ha assunto l'impegno di eseguire lavori in qualità di appaltante, mentre il Ministero dell'Interno coprirà integralmente i costi dell'intervento.

Soriano, è il quarto comune della provincia, insieme a Bolsena, Farnese e Valentano, che fa ricorso alla nuova procedura predisposta dal Ministero, per accelerare le opere di manutenzione e restauro dei beni del Fondo, attraverso il coinvolgimento diretto e prioritario delle amministrazioni Comunali interessate.



