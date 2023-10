Una mostra immersiva che mischia realtà e digitale per descrivere la nascita e l'evoluzione dei principali strumenti e fenomeni monetari e finanziari, dalla Lidia antica fino alla Bce. L'Avventura della Moneta, al Palazzo delle Esposizioni a Roma dal 31 ottobre 2023 - 28 aprile 2024, è un'anteprima del futuro Museo della Moneta - Banca d'Italia (Mudem).

La mostra, "ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada, propone un viaggio nel tempo alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza, dove realtà e tecnologie digitali offrono al visitatore un'esperienza immersiva che mira a rispondere a domande e curiosità che riguardano soprattutto l'attualità".

In una successione di nove sale, la nascita e l'evoluzione dei principali strumenti e fenomeni monetari e finanziari vengono rappresentate adottando le tecniche narrative della migliore divulgazione scientifica.

Il viaggio inizia con il racconto dei sistemi economici moderni.

Le cinque sale successive conducono i visitatori lungo un percorso storico dall'antica Mesopotamia al Novecento: dalla moneta coniata alle transazioni digitali, fino ai moderni sistemi di pagamento.

Le ultime tre sale concludono il viaggio raccontando la crescente importanza della finanza oggi, i benefici e i rischi legati alla sua evoluzione e il ruolo delle banche centrali per assicurare un maggior benessere economico, la stabilità finanziaria e la tutela dei consumatori.

L'esperienza di visita si fonda sull'utilizzo di tecniche immersive di visualizzazione potenziata e sulla presenza di una voce narrante che accompagna il visitatore in ciascuna delle sale del percorso con un linguaggio semplice e diretto, adatto anche a un pubblico che abbia poca familiarità con i temi della mostra. Un percorso semplificato è previsto per i bambini della scuola primaria. La durata della visita è di circa un'ora.





