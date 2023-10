La biblioteca di Galasso ai Lincei

La biblioteca di Giuseppe Galasso (1929-2018), uno dei maggiori storici europei del secolo scorso e tra i protagonisti del dibattito politi culturale italiano, dal 20 ottobre sarà a disposizione degli studiosi e del pubblico presso l'Accademia dei Lincei.

Gli oltre 35mila volumi dedicati alla storia e alla civiltà dell'Italia e dell'Europa sono un lascito testamentario del grande storico napoletano, linceo dal 1977.

Assieme alla biblioteca, come ha annunciato il presidente dei Lincei Roberto Antonelli, sarà inaugurato il Centro studi per gli studi interdisciplinari sul Meridione.

Nel corso della manifestazione ricorderanno Galasso Luigi Mascilli Migliorini e Andrea Giardina.

Appuntamento venerdì 20 ottobre, ore 12, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, via della Lungara 10



