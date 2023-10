Furto di catalizzatori, tre scoperti e denunciati

Erano specializzati nel furto dei catalizzatori all'interno delle marmitte ed avevano in macchina tutto l'occorrente per rubarli. Soprattutto avevano anche due catalizzatori dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. In tre sono stati bloccati e denunciati dalla Polizia Stradale di Cassino che li ha riconosciuti durante il consueto giro di perlustrazione nella zona della stazione ferroviaria.

Gli agenti hanno notato una Fiat 500L con due uomini a bordo seguita da una Volkswagen Golf condotta da una donna, che si dirigevano verso l'ingresso dell'autostrada. Hanno riconosciuto uno dei due uomini: lo avevano bloccato e indagato nei mesi precedenti per i furti di catalizzatori dalle auto.

Fermate le due auto, la Stradale ha identificato le tre persone: il terminale ha confermato che si trattasse di tre specializzati nei furti di catalizzatori. Nella 500L veniva rinvenuta una sega a "gattuccio" con varie lame e batteria di ricambio, mentre nella Golf oltre ad una sega a gattuccio gli agenti rinvenivano due catalizzatori di autovettura.

Erano stati appena rubati su una Toyota Yaris. Per questo i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA