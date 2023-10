EuroMed Award 'Sostenibilità e eccellenza' il 7 dicembre a Roma

(ANSAmed) - ROMA, 17 OTT - Il prossimo 7 dicembre in Campidoglio la prima edizione degli EuroMed Awards 'Sustainability & Excellence', un premio dedicato a chi si è distinto nella cultura, nell'impresa, nell'arte, nella cooperazione tra i popoli. Ideatori dell'appuntamento la Fondazione E-Novation e l'Associazione giornalisti del Mediterraneo. Una commissione osserverà ciò che è accaduto negli ultimi anni nei Paesi compresi nell'area euro mediterranea, individuando soggetti che hanno contribuito a determinare svolte nei rapporti tra le varie nazioni, la crescita delle imprese, i miglioramenti sociali, la diffusione della cultura, la convivenza tra i cittadini, le condizioni umane, lo stato delle opere d'arte testimonianza delle millenarie culture che hanno segnato l'evoluzione dell'Uomo.

La fondazione E-Novation e l'Agm dedicheranno ampio spazio al mondo dell'informazione, con particolare riguardo a quelle aree dove persistono conflitti e da dove si genera il grande processo dell'emigrazione.

"Oggi più che mai abbiamo bisogno di ambasciatori che divulghino la cultura del rispetto e che contribuiscano al miglioramento della società attraverso l'esaltazione dei principi di cooperazione tra i popoli. E qui, in Europa, e più in generale nel Mediterraneo, ci sono ricchezze infinite a volte nascoste che vanno riscoperte e rilanciate in modo da costituire un patrimonio da preservare e far crescere con le nuove generazioni", afferma Dundar Kesapli, giornalista della Sala stampa estera. Un evento internazionale itinerante, spiega dal canto suo il presidente di E-Novation, Massimo Lucidi, "che mette al centro casi di sostenibilità ed eccellenza dell'area Med ispirati ai valori iconici della ricerca dell'equilibrio tra le diverse dimensioni della sostenibilità che tira in ballo libertà e partecipazione degli individui". (ANSAmed).



