Emergenza cinghiali a Viterbo, oggi consiglio Comunale

Il consiglio comunale sull'emergenza cinghiali si è svolto a porte aperte, presenti esponenti della regione, della Asl, associazioni di categoria e i cittadini residenti nei quartieri intorno alla zona dell'Arcionello che da mesi sono vessati dalle scorribande notturne degli ungulati.

L'Arcionello è un parco naturale che costeggia la zona sud di Viterbo, ed è proprio da lì che negli ultimi mesi si sono registrati gli arrivi dei cinghiali che, durante la notte sconfinano per le strade del capoluogo.

Tra i primi interventi quello della consigliera di minoranza Laura Allegrini che ha espresso le sue perplessità per il ritardo dell'attuazione del decreto emanato dalla Regione nel luglio del 2022 che assegna competenze ai Comuni per il contenimento della specie. "Il Comune di Viterbo si è adeguato con molto ritardo - ha spiegato Allegrini - presentando un piano ad agosto 2023 e approvato in un solo giorno dalla Regione, e allora perché non sono ancora state acquistate le gabbie e come mai in bilancio, non esistono somme destinate all'acquisto?".

Il presidente della Provincia Alessandro Romoli nel suo intervento ha spiegato che l'organo provinciale si è mosso nei tempi previsti, predisponendo l'acquisto di 5 gabbie trappola da destinare alla cattura degli animali. "La provincia si è mossa nei tempi predisponendo il piano per il parco all'Arcionello - ha spiegato Romoli - che rappresenta un'opportunità per Viterbo. Per i cinghiali, ricordo che quelli presi in gabbia poi vanno abbattuti. Abbiamo avviato l'acquisto di cinque gabbie e l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e abbattimento. Nel frattempo abbiamo potenziato l'attenzione e il controllo della riserva".

Tra i vari interventi anche quello del consigliere di maggioranza Ugo Poggi (Rinascimento) che ha suggerito come soluzione al problema di spostare l'orario di raccolta dei rifiuti.

"Se la raccolta fosse fatta la sera e non il mattino - ha spiegato Poggi - non troverebbero niente durante la notte ed inevitabilmente non arriverebbero più." Intanto nelle zone che costeggiano l'Arcionello, i residenti si stanno organizzando con catenelle e altri mezzi artigianali per serrare i mastelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA