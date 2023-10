Droga nell'auto, la Stradale arresta due corrieri

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato nei pressi del casello autostradale di Cassino un' Audi A1 con due persone a bordo. Durante la verifica dei documenti gli agenti si sono insospettiti per la fretta delle due persone di riprendere la marcia: hanno deciso di effettuare un controllo ancora più accurato sia personale che del mezzo.

È stato così che negli slip di uno dei due automobilisti sono stati trovati 10 ovuli di carta stagnola termosaldati, all'interno c'era sostanza stupefacente. Nell'auto, all' interno di una scarpa nascosta sotto uno dei sedili è stato trovato un involucro co 113 grammi di hascisc.

Subito è stata disposta la perquisizione domiciliare.

Nell'abitazione di uno dei due uomini sono stati trovati altri duecento grammi di sostanza stupefacente. I due automobilisti sono stati arrestati per detenzione e traffico di sostanza stupefacente. Il magistrato di turno alla Procura di Cassino ha disposto gli arresti domiciliari.



