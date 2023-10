Dall'Italia all'Australia, al via Roma Arte in Nuvola

Oltre 150 gallerie partecipanti, nazionali ed estere. Più di 14mila metri quadrati di spazio espositivo. Il focus sull'Australia come Paese straniero e la mostra d'arte aborigena Threads and lands. E la prima volta in Italia della Collezione Farnesina. Parte così la terza edizione di Roma Arte in Nuvola, la Fiera Internazionale di Arte moderna e contemporanea, al via dal 23 al 26 novembre alla Nuvola di Fuksas.

"Il nostro obiettivo - racconta l'ideatore e direttore Alessandro Nicosia - è proporre un'offerta diversa, una mostra che metta insieme galleristi, esperti e grande pubblico Siamo fieri di avere una crescente presenza delle gallerie del Nord d'Italia, ma anche di essere un polo dell'Italia centrale, con presenze da Palermo, Siracusa, Napoli, Avellino, Nuoro, Pescara.

E poi tanti dall'estero, da New York a Dubai. Avremo una galleria anche dalle Seychelles e, speriamo, una da Tel Aviv".

Prodotta da C.O.R., con la direzione artistica di Adriana Polveroni, l'edizione 2023, promossa con Eur spa., avrà poi come fiore all'occhiello la partecipazione attiva del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che per la prima volta espone in Italia, e non all'estero, 40 opere della Collezione Farnesina. Uniti sotto lo slogan Il MiC per Roma Arte in Nuvola, partecipano per la prima volta anche il Maxxi con due opere di Mario Merz e Pedro Reyes; il Museo delle Civiltà con artisti come Victor Fotso Nyie; la Gnam con Nero bianco nero di Alberto Burri; e l'Archivio Luce Cinecittà. Ma c'è anche l'isola informativa digitale della direzione generale Creatività Contemporanea del MiC; la mostra La Città delle Donne dai Musei Civici; l'omaggio ai trent'anni dalla scomparsa di Alighiero Boetti (1940 - 1994) con la Galleria Tornabuoni Arte; e l'installazione full digital del Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg a Venezia.



