Caro affitti: Rocca, in due anni un terzo posti letto in più

"Sull'assistenza alloggiativa agli studenti stiamo cercando di creare nuove opportunità, è un risultato che non si ottiene schioccando le dita ma confido che nei prossimi due anni riusciremo ad aumentare di un terzo il numero dei posti letto per gli studenti nel Lazio". Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'inaugurazione del Salone nazionale dello studente a Roma. "I giovani sono il presente. Oggi il mercato del lavoro è dinamico, cambia continuamente, e non sappiamo esattamente come evolverà; questo si riverbera sulle scelte degli studenti ecco perché è importante avere un assessorato dinamico", ha aggiunto Rocca. "Ho preteso che le organizzazioni di categoria dicano quali sono loro i fabbisogni; la formazione professionale fino ad oggi dava tante opportunità ai formatori e pochi ai formati mentre servono impegni di assorbimento dei formati, questo è un grande lavoro che stiamo facendo", ha concluso.



