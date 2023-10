Al via le riprese del film Taxi Monamour di Ciro De Caro

Sono in corso a Roma le riprese del film Taxi Monamour, quarto lungometraggio di Ciro De Caro (Spaghetti Story, Giulia). Prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Kimerafilm, in associazione con Michael Fantauzzi per MFF, in collaborazione con Rai Cinema, con Adler Entertainment e con il contributo del ministero della Cultura, il film racconta l'incontro tra due donne all'apparenza diverse ma che in fondo si assomigliano molto. Anna è in conflitto con se stessa e la propria famiglia e affronta in solitudine la sua malattia; Cristi fugge da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro e a Cristi di restare al sicuro in Italia. L'incontro, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà.

Nel ruolo di Anna, troviamo Rosa Palasciano che, dopo il successo e la candidatura ai David di Donatello per Giulia, torna ad essere diretta da De Caro e a firmare con lui la sceneggiatura. Ad interpretare Cristi è invece Yeva Sai, attrice ucraina che sarà tra le protagoniste della quarta stagione di Mare fuori.



