Virginia Sanjust sorpresa a rubare in auto, condannata

Era stata assolta il dieci ottobre scorso per una tentata estorsione ma oggi è stata condannata per furto. Non finiscono i guai giudiziari dell'ex annunciatrice televisiva Virginia Sanjust di Teulada che oggi si è vista comminare una condanna a due mesi e venti giorni di carcere, al termine di un processo per direttissima.

La donna è accusata di tentato furto dopo essere stata bloccata dai carabinieri nei giorni scorsi mentre era intenta a rubare oggetti da una Smart in via Flaminia a Roma. Il giudice ha convalidato l'arresto, l'ha condannata a 2mesi e 20 giorni al termine del rito abbreviato e le ha anche applicato una sanzione di 80 euro. La pena è stata sospesa.

Nei giorni scorsi l'ex presentatrice Rai Sanjust di Teulada, figlia dell'attrice Antonella Interlenghi e di Giovanni Sanjust di Teulada, era stata assolta in appello a Roma per tentata estorsione. Secondo l'accusa nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili. In primo grado la donna era stata condannata a un anno e 8 mesi. Poi l'assoluzione in appello anche in base alla non punibilità per vincoli di parentela. Per questo episodio la nonna l'aveva perdonata ancor prima dell'assoluzione: "Voleva 10 euro, ma non li avevo. Io in quel momento non ho capito la sua reazione".



