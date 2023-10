Un tour tra i borghi pontini per Ruote nella Storia

Per il terzo anno di seguito l'Automobile Club di Latina ha rinnovato il suo appuntamento con Ruote nella Storia, la manifestazione realizzata e promossa da Aci Storico con il supporto di Automobile Club d'Italia. La tappa pontina si è arricchita delle visite a 12 borghi tra i più belli d'Italia.

L'appuntamento, tenutosi il 15 ottobre, è stato inserito all'interno del circuito Città di Fondazione, che con questa manifestazione ha celebrato la X edizione dell'evento con Aci Storico. Quest'anno, oltre all'Ac Latina, presieduto da Monica Roccato e diretto da Vincenzo Pagano, Aci storico, Scuderia Clas team Racing, ha contribuito alla riuscita dell'evento anche il Lions Club Latina Terre Pontine.

"Si tratta del terzo evento organizzato nella Provincia di Latina - ha sottolineato Roccato, presidente dell'Automobile Club di Latina - Ruote nella Storia è un evento che ci aiuta ad arricchire la conoscenza del nostro territorio attraverso queste meravigliose macchine. Questa volta abbiamo voluto organizzare l'incontro girando tutti i borghi della Provincia di Latina che sono ricchi di storia e che allo stesso tempo rappresentano e danno lustro alla nostra città".

La manifestazione, titolata 'Latina e i suoi Borghi', è partita da piazza del Popolo a Latina ed è proseguita toccando tutti i borghi della città pontina.

"È stata una giornata molto bella e rilassante al volante di queste macchine storiche. io sono stato su una Fiat 1500, ed ero bambino, forse, l'ultima volta che vi ho viaggiato, quindi per me ha rappresentato un po' un ritorno al passato", ha sottolineato il senatore Nicola Calandrini, che ha partecipato in prima persona all'evento a bordo di una Fiat 1500 del 1961.

Tra i modelli presenti, anche una Fiat 2300 S del 1962, una Giulietta Sprint del 1963, una Porsche 356 SC del 1964, una Morgan F super del 1938, una Triumph Tr3 del 1959 e la Fiat 1500 Pininfarina del 1937. Prossimo appuntamento il 21 ottobre a Ferrara, poi il 22 ottobre a Firenze, Verona e San Pantaleo (Sassari).



