Tenta di rubare in auto a Roma, condannata Virginia Sanjust

E' stata condannata a 2 mesi e venti giorni di carcere, al termine di un processo per direttissima, Virginia Sanjust di Teulada, 46 anni, ex annunciatrice della Rai. La donna è accusata di tentato furto dopo essere stata bloccata dai carabinieri mentre era intenta a rubare da una auto in via Flaminia a Roma.

Nei giorni scorsi Sanjust di Teulada era stata assolta in appello a Roma per tentata estorsione. Secondo l'accusa nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe distrutto l'appartamento rompendo oggetti e suppellettili.



