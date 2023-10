'Gravi carenze sanitarie', sequestrata una tonnellata pesce

Un'attività di vendita all'ingrosso priva di autorizzazione chiusa, di concerto con la competente Autorità Sanitaria, per "gravi carenze di natura igienico sanitaria" dei locali; oltre 1 tonnellata di pesce sequestrata e sanzioni amministrative per un totale di circa 33.000 euro. E' il bilancio dei controlli dell'operazione "Espero", disposta a livello regionale dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima del Lazio, con sede a Civitavecchia. In particolare, presso un mercato rionale ed altri operatori della grande distribuzione della provincia di Roma, i militari hanno sequestrato 250 chilogrammi di pesce fresco e surgelato ed un esemplare di tonno rosso di circa 120 chilogrammi, tutti di provenienza ignota e, pertanto, non commercializzabili.

Verificati anche punti di sbarco, pescherecci e pescatori non professionali, con varie irregolarità riscontrate. Inoltre, nelle acque del Circondario marittimo di Anzio, sequestrate 382 trappole in materiale plastico per polpi, collegate ad oltre 4 chilometri di cime e calamenti non segnalati e, pertanto, estremamente pericolosi anche per la sicurezza della navigazione. "Continuiamo a mantenere alta l'attenzione sulla tutela delle risorse ittiche portando avanti una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati in mare per la salvaguardia dell'ecosistema marino, della biodiversità e della salute pubblica", dichiara Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio.



