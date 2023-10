Colosseo, dal 18 ottobre via al biglietto nominativo (3)

"Abbiamo ereditato - continua il ministro della Cultura - una situazione intricata e un contenzioso che andava avanti da tempo, ma abbiamo districato rapidamente la matassa. Sul caso dei biglietti del Colosseo nelle scorse settimane abbiamo letto e sentito molto: a chi pensa solo a fare polemica rispondiamo ancora una volta con la forza dei fatti. Possiamo dire che grazie a questa misura e all'ampliamento dell'offerta avvenuto nel 2023, per il Parco archeologico del Colosseo comincia una nuova era".

Per Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo, "in un momento storico in cui le città d'arte, non solo Roma, stanno vivendo un periodo di overtourism dove la domanda supera di gran lunga l'offerta, ricordiamo che, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela del patrimonio artistico, al Colosseo è consentito un massimo di 3.000 accessi in contemporanea. Si tratta di un contingentamento soggetto a periodiche revisioni con lo scopo di estendere le capacità, nel pieno rispetto delle prescrizioni precedentemente menzionate".



