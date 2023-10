Bomba d'acqua ad Ostia, alcune strade allagate

Una bomba d'acqua si è abbattuta in mattinata ad Ostia, il quartiere di Roma che affaccia sul mare.

A causa della violenta pioggia, così come emerge anche da alcuni video postati da cittadini sulle piattaforme social, alcune strade sono state invase dall'acqua. I maggiori disagi si sono registrati nelle zone di via dei Velieri, Corso Duca di Genova e via delle Baleniere. Moltissime le segnalazioni arrivate alla Polizia Locale di Roma Capitale anche sulla presenza di acqua all'interno di alcuni negozi della zona.



